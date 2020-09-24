За смерть рабочего при строительстве моста в Карелии ответит директор фирмы-подрядчика

В Карелии перед судом предстанет директор строительной организации по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении работ.

В Олонецком районе Карелии закончено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 19 февраля 2020 года директор строительной компании, осуществляя непосредственное руководство и организацию труда при строительстве пешеходного моста через реку в селе Видлица Олонецкого района, не обеспечил средствами индивидуальной защиты для производства строительных работ на высоте и надлежащим образом не проинструктировал о безопасности производства вышеуказанных работ на объекте работника предприятия.

В результате рабочий сорвался со строительной конструкции и упал на лед реки с высоты. При падении мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.