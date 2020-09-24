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За смерть рабочего при строительстве моста в Карелии ответит директор фирмы-подрядчика

Новости. Происшествия
07:25, 25 Сентября 2020
фото: pixabay.com
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В Карелии перед судом предстанет директор строительной организации по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении работ.

В Олонецком районе Карелии закончено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

По версии следствия, 19 февраля 2020 года директор строительной компании, осуществляя непосредственное руководство и организацию труда при строительстве пешеходного моста через реку в селе Видлица Олонецкого района, не обеспечил средствами индивидуальной защиты для производства строительных работ на высоте и надлежащим образом не проинструктировал о безопасности производства вышеуказанных работ на объекте работника предприятия.

В результате рабочий сорвался со строительной конструкции и упал на лед реки с высоты. При падении мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Комментарии

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кир
2020-09-25 07:46:08
Хоть раз за смерть на производстве ответил ли кто? И тут кота за хвост тянут с февраля. "Правосудие" у самобытных.
Изя
2020-09-25 08:45:06
бабка-синюха , ты совсем сошла с ума , ты же совсем не спишь , всё в Столице торчишь . Совсем не работаешь десятками лет -бездельница . :)
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