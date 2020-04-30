За сутки 10 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 275 пациентов.
За минувший сутки диагноз "внебольничная пневмония" поставлен еще 10-ти жителям республики. За месяц в больницы попали 275 человек. 38 пациентов умерли.
"За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано", - сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Накануне сообщалось о трех летальных исходах от внебольничной пневмонии: умерли мужчина 1953 года рождения, две женщины 1933 и 1926 годов рождения.
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