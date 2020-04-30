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За сутки 10 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Новости. Общество
09:15, 01 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"
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С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 275 пациентов.

За минувший сутки диагноз "внебольничная пневмония" поставлен еще 10-ти жителям республики. За месяц в больницы попали 275 человек. 38 пациентов умерли.

"За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано",  - сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне сообщалось о трех летальных исходах от внебольничной пневмонии: умерли мужчина 1953 года рождения, две женщины 1933 и 1926 годов рождения.

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Комментарии

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кир
2020-05-01 09:40:25
Вирус требует объявить чрезвычайное (военное) положение, принудительно и бесплатно у всех взять пробы на анализ короны у всех жителей. Слабо? Слабо. Вы можете заниматься только привычным вековым враньем.
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