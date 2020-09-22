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За сутки более полумиллиона рублей выманили мошенники у жителей Карелии

Новости. Происшествия
15:16, 23 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Аферисты под видом банковских работников продолжают атаковать жителей Карелии, сообщили в МВД республики.

В дежурную часть полиции Костомукши с заявлением обратилась 68-летняя гражданка и рассказала, что ее обманули.

Как выяснилось, женщина ответила на незнакомый телефонный номер, звонивший представился работником банка. В ходе разговора он сообщил пенсионерке, что с ее банковского счета пытаются снять деньги. Чтобы спасти накопления, необходимо перевести их на безопасный счет. Переводы просил делать различными суммами на несколько телефонных номеров.

Выполнив указания, заявительница лишилась 260 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

За последние сутки шесть аналогичных заявлений о мошенничестве поступило и в полицию Петрозаводска. Общий ущерб составил без малого 550 тысяч рублей.

На уловки аферистов попадаются люди всех возрастных групп. Полиция Карелии рекомендует молодому населению чаще предостерегать своих родителей и пожилых родственников от нападок со стороны мошенников. Помните, что настоящие работники банка никогда не требуют совершать переводы на посторонние номера.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-23 16:18:38
Под влиянием либерастов приостановили смертную казнь мразей. Вот и результат. Большевики знали как надо поступать с себе подобными. Правильно делали, в целом, и сохранили нашу цивилизацию. А сейчас одни сопли и нюни. Противно смотреть.
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