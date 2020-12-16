За сутки более полусотни детей в Карелии заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 58 случаев заболеваний коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 16 декабря по статистике в Карелии было 22287 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2246 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 17 декабря, – уже 22638 ковидных больных, из которых 2304 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 58 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один пациент, 351 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 22638 человек. Выздоровели – 14813. Умерли 133 пациента.