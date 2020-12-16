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За сутки более полусотни детей в Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:24, 17 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 58 случаев заболеваний коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 16 декабря по статистике в Карелии было 22287 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2246 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 17 декабря, – уже 22638 ковидных больных, из которых 2304 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 58 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один пациент, 351 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 22638 человек. Выздоровели – 14813. Умерли 133 пациента.

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