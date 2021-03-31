Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Украина ужесточила санкции против России 6
31.03.2021 20:40
В Питере воры снизили цену автомобиля экс-депутата Заксобрания Карелии на 200 тысяч рублей 5
31.03.2021 16:27
На севере Карелии убили стаю волков 4
31.03.2021 15:29
Диетолог назвала норму кофе в день
31.03.2021 19:40
Сотрудник полиции на иномарке устроил ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 11
31.03.2021 12:58
В России вырастет МРОТ
31.03.2021 21:05
Катанандов может стать зампредседателя Верховного суда Карелии 14
31.03.2021 12:05
Размер средней пенсии в соседней Финляндии вырос до 1762 евро в месяц 37
31.03.2021 17:20

За сутки число тяжелобольных коронавирусом увеличилось в Карелии

Новости. Общество
10:16, 01 Апреля 2021
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
Загрузка...

На сегодняшний день в ковид-центры Карелии госпитализированы 459 человек, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 1 апреля, в стационарах находятся 459 жителей республики, заболевшего COVID-19. Из них 408 - в состоянии средней тяжести, 45 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Накануне число крайне тяжелых было таким же, но на инвазивной ИВЛ находились два пациента.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 82 человек, подтверждены еще два летальных исхода. Всего с начала пандемии инфицировано 44027 жителей Карелии, умерли от коронавируса 390 человек. Выздоровели 41485 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»