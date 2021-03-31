За сутки число тяжелобольных коронавирусом увеличилось в Карелии

На сегодняшний день в ковид-центры Карелии госпитализированы 459 человек, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 1 апреля, в стационарах находятся 459 жителей республики, заболевшего COVID-19. Из них 408 - в состоянии средней тяжести, 45 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Накануне число крайне тяжелых было таким же, но на инвазивной ИВЛ находились два пациента.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 82 человек, подтверждены еще два летальных исхода. Всего с начала пандемии инфицировано 44027 жителей Карелии, умерли от коронавируса 390 человек. Выздоровели 41485 человек.