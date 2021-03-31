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Мужчина и женщина скончались от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:27, 01 Апреля 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Смерти еще двух ковидных больных зарегистрированы в Карелии, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 90-летняя жительница поселка Ильинский и 62-летний житель села Кончезеро. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавируса скончались 390 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 82 человек. Из этого числа заболевших – 80 человек, из них 14 имеют симптомы средней тяжести, шесть человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 1 апреля составило 44027 человкек.

Выздоровели – 41485, за сутки выписаны по выздоровлению 143 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7142,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3097,2 случая, по Северо-Западу – 5476,4.

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