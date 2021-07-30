За сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 22 804 и достигло 6,2 млн человек

Всего в стране за время пандемии выздоровели 5 625 890 коронавирусных больных, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 22 804 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 959 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 288 677 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 625 890.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 17 271 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 159 352. За прошедшие сутки скончались 789 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 165,8 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 525 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 августа остаются 1 237 194 человека.