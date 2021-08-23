За сутки коронавирус был выявлен у 26 детей в Карелии

При этом выздоровели за то же время 39 детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.
За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 26 детей в Карелии.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.
Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 5978 детей в республике.
За сутки поправились от коронавирусной инфекции 39 детей.
Всего за время пандемии излечились 5550 детей в Карелии.
Ранее сообщалось, что еще три смерти от коронавируса подтверждены в Карелии за сутки, всего за время пандемии жертвами инфекции стали 763 человека.
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