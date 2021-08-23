За сутки коронавирус был выявлен у 26 детей в Карелии

При этом выздоровели за то же время 39 детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 26 детей в Карелии.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 5978 детей в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции 39 детей.

Всего за время пандемии излечились 5550 детей в Карелии.

Ранее сообщалось, что еще три смерти от коронавируса подтверждены в Карелии за сутки, всего за время пандемии жертвами инфекции стали 763 человека.