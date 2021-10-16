За сутки коронавирус поразил 32 ребенка в Карелии

За последние сутки коронавирус был выявлен у 32 детей в республики, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 32 детей в Карелии. Днем ранее эта цифра составила 52 человека, а в среду, 13 октября, коронавирус поразил 79 детей.

«Заболеваемость детей коронавирусом в Карелии резко выросла по сравнению с прошлыми «волнами», и болезнь протекает тяжелее, чем раньше», - отметила первый заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен.

На сегодняшний день число инфицированных детей в республике достигло 7729 человек.

За сутки выздоровели 38 маленькихй пациентов. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписан 7351 ребенок.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 275 новых случаев заражения, зарегистрировано три смерти, выздоровели 222 пациента.