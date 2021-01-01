За сутки коронавирус выявили еще у 29 детей в Карелии

За время пандемии в Карелии COVID-19 заразились 2796 детей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 31 декабря по статистике в Карелии было 27910 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2767 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 1 января, – уже 28271 ковидный больной, из которых 2796 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 29 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 361 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 28271 человек. Выздоровели – 21665. Умерли 163 пациента.