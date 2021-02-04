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За сутки коронавирус выявлен у 20 детей в Карелии

Новости. Общество
09:37, 05 Февраля 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 4 февраля по статистике в Карелии было 37061 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3481 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 5 февраля, – уже 37290 ковидных больных, из них 3501 – это дети, то есть за сутки в Карелии 20 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались четверо больных коронавирусом и заразились COVID-19 229 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 37290 человек. Выздоровели – 32175. Умерли 244 пациента.

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