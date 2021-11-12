Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
Сегодня 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

За сутки коронавирусная инфекция поразила 61 ребенка в Карелии

Новости. Общество
10:00, 15 Ноября 2021
фото: © Станислав Красильников / ТАСС

Новости партнеров

Общее число несовершеннолетних жителей Карелии, зараженных коронавирусом, увеличилось до 9320, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 15 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 61 ребенка в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 9320. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели также 47 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 8776.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 337 человека, зарегистрировано четыре смерти, выздоровел 321 пациент.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
горский еврей
2021-11-15 10:48:59
Приношу свои извинения. Этот пост я хотел адресовать выше темой. Всем детям большого Здоровья.
горский еврей
2021-11-15 10:34:58
Самое оптимальное для бабушек и дедушек, это старая,добрая "почта России". И пообщаться в очереди можно и наличкой расплатиться. Мой друг научил своего дедушку в контр страйк играть.Так тот теперь вовсю зарубается и внука нубом называет. А ещё лучше, оплатить счета родителей самому, если такая возможность существует.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)
11.11.2021, 23:29
Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске

Аналитика

13.11.2021 12:07
Политкухня
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
Депутаты Петросовета на внеочередной сессии приняли важные поправки в бюджет города в связи с поступившей региональной субсидией в размере более 1,3 млрд рублей.
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
«Амнезия» в зале суда 8
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Во внеплановом порядке 4
10.11.2021 11:56
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Чемпионат Республики Карелия по бодибилдингу
Сегодня 09:38
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»