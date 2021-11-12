За сутки коронавирусная инфекция поразила 61 ребенка в Карелии

Общее число несовершеннолетних жителей Карелии, зараженных коронавирусом, увеличилось до 9320, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 15 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 61 ребенка в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 9320. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели также 47 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 8776.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 337 человека, зарегистрировано четыре смерти, выздоровел 321 пациент.