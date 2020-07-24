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За сутки коронавирусом в России заразились еще 5 871 человек

Новости. Общество
13:09, 25 Июля 2020
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 806 720, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За последние сутки коронавирус в стране обнаружили у 5 848 человек, из них у 27% не было клинических проявлений.

Согласно данным оперштаба, суточный рост не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Московской области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Липецкой области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).

Число уже выздоровевших после коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 8 366, до 597 140.

По данным штаба, уже вылечились 74% всех заразившихся в стране.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 146. Всего от инфекции умерли 13 192 пациента.

Напомним, в Карелии число заболевших COVID-19 увеличилось до 2151. За сутки заболели 42 человека.

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