За сутки около 40 человек заболели коронавирусом в Карелии

Число случаев заражения COVID-19 увеличилось до 3826, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки 36 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 24 человека, в Лоухи – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (деревня Машезеро), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Поросозеро), в Пудожском районе – 1 человек (поселок Красноборский), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Пряже – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Кондопоге – 3 человека.

Выздоровели еще 32 человека: в Петрозаводске – 25, в Кондопожском районе – 1, в Прионежском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Лахденпохском районе – 3.

Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 35 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 623,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 769,3 случая, по Северо-Западу – 784,8.

Ранее глава Карелии рассказал о туристах, замечающих, что жители республики с ответственностью носят маски.