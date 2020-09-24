Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пешеходный переход стерли у школы в Петрозаводске по предписанию ГИБДД 6
24.09.2020 11:36
Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 2
Новое
Сегодня 07:50
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО) 12
24.09.2020 10:11
Соцпакет может оградить от бед
24.09.2020 10:15
На место гибели инструктора автошколы в центре Петрозаводска несут цветы (ФОТОФАКТ)
Новое
Сегодня 08:05

За сутки около 40 человек заболели коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
09:18, 25 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Загрузка...

Число случаев заражения COVID-19 увеличилось до 3826, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки 36 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 24 человека, в Лоухи – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (деревня Машезеро), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Поросозеро), в Пудожском районе – 1 человек (поселок Красноборский), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Пряже – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Кондопоге – 3 человека.

Выздоровели еще 32 человека: в Петрозаводске – 25, в Кондопожском районе – 1, в Прионежском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Лахденпохском районе – 3.

Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 35 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 623,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 769,3 случая, по Северо-Западу – 784,8.

Ранее глава Карелии рассказал о туристах, замечающих, что жители республики с ответственностью носят маски.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Аналитика

Сегодня 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 11
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»