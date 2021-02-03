За сутки резко сократилось число коек для коронавирусных больных в Карелии

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 588 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 4 февраля, в стационарах находятся 588 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 501 - в состоянии средней тяжести, 76 тяжелобольных и 11 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии 3 февраля было 33,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом, за сутки это число снизилось до 23,1.

Напомним, за сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека, инфицированы COVID-19 еще 237 человек. Всего умерли 240 пациентов. С начала пандемии инфицирован 37061 житель республики, выздоровели 31874 заболевших.