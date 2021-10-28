За сутки сразу 82 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

Число инфицированных COVID-19 среди несовершеннолетних в Карелии вновь стало стремительно расти.

По данным на 28 октября, за сутки коронавирус был выявлен у 82 детей в республике. Накануне этот показатель был на уровне 57, в сутками ранее - 48. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 8466. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 64 ребенка. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 7974.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус выявлен у 299 человек, зарегистрировано 7 смертей, выздоровели 274 пациента.