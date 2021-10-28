Реклама

За сутки сразу 82 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:50, 28 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Новости партнеров

Число инфицированных COVID-19 среди несовершеннолетних в Карелии вновь стало стремительно расти.

По данным на 28 октября, за сутки коронавирус был выявлен у 82 детей в республике. Накануне этот показатель был на уровне 57, в сутками ранее - 48. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 8466. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 64 ребенка. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 7974.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус выявлен у 299 человек, зарегистрировано 7 смертей, выздоровели 274 пациента.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Генрих
2021-10-28 10:38:05
На днях наблюдал такую картину: на по.Кирова остановился турист автобус,из него вышли плотной группой школьники или студенты, гид повёл их к Стелле, Все без масок.....
Вот вопрос: так мы "боремся" с ковидом!?
Гражданин
2021-10-28 10:34:12
У нас в Карелии нет детских санаториев.
Везде говорят о долечивании людей.
В Петрозаводске есть шикарный санаторий на Ключевой, направляйте туда людей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
24.10.2021, 14:08
В Петрозаводске частично открылось движение по новой дорожной развязке (ФОТО и ВИДЕО)
21.10.2021, 12:30
Суд принял заявление о банкротстве крупного производителя продукции из ягод в Карелии

Аналитика

26.10.2021 15:08
Тема недели
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» с октября по декабрь проведет бесплатные семинары для карельских компаний, которые хотят выйти на международный уровень со своей продукцией.
Ловушка для «мудаков» 11
26.10.2021 15:07
Важнейшее из искусств 1
26.10.2021 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 9
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 5
25.10.2021 13:02
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 15:45
Без политики
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
«Хранители женского здоровья» — этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы «Фрау клиник».
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
Поморский код 7
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»