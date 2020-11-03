За сутки учащиеся 16 классов школ Карелии ушли на карантин по коронавирусу

На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены 16 классов, две группы детского сада и две группы колледжа.

Как сообщил на своей странице Артур Парфенчиков, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

- шесть классов в сегежской школе № 6

- два класса в сегежской школе № 7

- четыре класса в сегежской школе № 5

- три класса в петрозаводской школе № 3

- один класс в академическом лицее Петрозаводска

- две группы детского сада при школе № 2 поселка Мелиоративный

- одна группа в Петрозаводском педагогическом колледже

- одна группа в Петрозаводском автотранспортном техникуме.

К очной форме обучения вернулась одна группа студентов Колледжа технологии и предпринимательства.

Глава напомнил, что в Распоряжение, касающееся работы предприятий общественного питания в ночное время, внесены уточнения. Снят запрет на работу с 00.00 до 6.00 для столовых предприятий, которые работают в круглосуточном режиме. Предоставлять услуги общественного питания им разрешается только для своих работников. Также по ночам разрешается дистанционная продажа готовых блюд, в том числе с условием доставки.

"С 31 октября кафе, ресторанам и барам запрещено работать в ночное время. Исключение делается для автозаправочных станций мотелей, автовокзалов, гостиниц, кемпингов и других объектов дорожного сервиса", - сообщил Парфенчиков.