За сутки учащиеся 16 классов школ Карелии ушли на карантин по коронавирусу

На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены 16 классов, две группы детского сада и две группы колледжа.
Как сообщил на своей странице Артур Парфенчиков, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:
- шесть классов в сегежской школе № 6
- два класса в сегежской школе № 7
- четыре класса в сегежской школе № 5
- три класса в петрозаводской школе № 3
- один класс в академическом лицее Петрозаводска
- две группы детского сада при школе № 2 поселка Мелиоративный
- одна группа в Петрозаводском педагогическом колледже
- одна группа в Петрозаводском автотранспортном техникуме.
К очной форме обучения вернулась одна группа студентов Колледжа технологии и предпринимательства.
Глава напомнил, что в Распоряжение, касающееся работы предприятий общественного питания в ночное время, внесены уточнения. Снят запрет на работу с 00.00 до 6.00 для столовых предприятий, которые работают в круглосуточном режиме. Предоставлять услуги общественного питания им разрешается только для своих работников. Также по ночам разрешается дистанционная продажа готовых блюд, в том числе с условием доставки.
"С 31 октября кафе, ресторанам и барам запрещено работать в ночное время. Исключение делается для автозаправочных станций мотелей, автовокзалов, гостиниц, кемпингов и других объектов дорожного сервиса", - сообщил Парфенчиков.
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