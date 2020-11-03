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За сутки учащиеся 16 классов школ Карелии ушли на карантин по коронавирусу

Новости. Общество
09:34, 04 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены 16 классов, две группы детского сада и две группы колледжа.

Как сообщил на своей странице Артур Парфенчиков, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:
- шесть классов в сегежской школе № 6
- два класса в сегежской школе № 7
- четыре класса в сегежской школе № 5
- три класса в петрозаводской школе № 3
- один класс в академическом лицее Петрозаводска
- две группы детского сада при школе № 2 поселка Мелиоративный
- одна группа в Петрозаводском педагогическом колледже
- одна группа в Петрозаводском автотранспортном техникуме.

К очной форме обучения вернулась одна группа студентов Колледжа технологии и предпринимательства.

Глава напомнил, что в Распоряжение, касающееся работы предприятий общественного питания в ночное время, внесены уточнения. Снят запрет на работу с 00.00 до 6.00 для столовых предприятий, которые работают в круглосуточном режиме. Предоставлять услуги общественного питания им разрешается только для своих работников. Также по ночам разрешается дистанционная продажа готовых блюд, в том числе с условием доставки.

"С 31 октября кафе, ресторанам и барам запрещено работать в ночное время. Исключение делается для автозаправочных станций мотелей, автовокзалов, гостиниц, кемпингов и других объектов дорожного сервиса", - сообщил Парфенчиков.

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