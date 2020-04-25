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За сутки в Карелии 13 человек госпитализированы с пневмонией

Новости. Общество
10:22, 26 Апреля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив
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Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Как сообщает Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, 216 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+13 за сутки), 31 - умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Летальных исходов за 25 апреля не зарегистрировано.

По словам главы Карелии, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Ранее сообщалось, что 25 апреля от пневмонии скончались 81-летняя женщина и 60-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими патологиями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Тест на коронавирус отрицательный.

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Комментарии

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кир
2020-04-26 11:25:57
Оголтелая тетка написала, что будет ездить, куда хочет и поминать всех усопших, а глава ей не указ. С такими людишками каши не сваришь, когда каша у них в голове. Плевали они на всех. :)
Изя
2020-04-26 11:11:28
Страхи то какие , не с той болезнью боремся . Вот где бардак то нарисовался в регионе . Люди мрут как мухи , а власть всё с короновирусом борется ((((((((((((((((( :)
Гость
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