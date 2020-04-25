За сутки в Карелии 13 человек госпитализированы с пневмонией

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Как сообщает Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, 216 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+13 за сутки), 31 - умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Летальных исходов за 25 апреля не зарегистрировано.

По словам главы Карелии, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Ранее сообщалось, что 25 апреля от пневмонии скончались 81-летняя женщина и 60-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими патологиями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Тест на коронавирус отрицательный.