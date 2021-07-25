За сутки в Карелии 33 ребенка вылечились от коронавируса, 9 заболели

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 26 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5332. За сутки выявлено 9 новых случаев COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 33 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4849.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 168 жителей республики, зарегистрировано три смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 55153 человека, умерли 706 пациентов.