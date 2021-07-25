В Карелии за сутки три человека умерли от коронавируса, 168 заразились COVID-19

Общее число умерших от коронавирусной инфекции составило в Карелии 796 человек, сообщил глава Минздрава республики на своей странице в соцсети

По данным на 26 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 168 жителей республики, из них 166 прививку не сделали. Заболели 166 человек, в состоянии средней тяжести находятся 28 пациентов и 6 больных госпитализированы в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 736 больных коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, не может самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55153 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 706.

За сутки выздоровели еще 178 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 51484 человека.

Накануне в Карелии было зарегистрировано 170 случаев инфицирования и две смерти от COVID-19.