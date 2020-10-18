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За сутки в Карелии 56 человек заразились коронавирусом, один находится в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:02, 19 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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О заболеваемости коронавирусной инфекцией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Карелии на 19 октября достигло 5306 человек.

Выздоровели за время пандемии 3970 пациентов.

Всего умерших – 44.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 56 человек. Из этого числа заболевших – 45 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 47 человек, в Пряжинском районе – 4 человека (поселок Чална – 3, поселок Кудама – 1), в Прионежском районе – 2 человека (село Шокша и поселок Мелиоративный), в Кеми – 1 человек, в Беломорске – 1 человек, в Суоярви – 1 человек.

Выздоровели еще 20 человек: в Петрозаводске – 17, в Кондопожском районе – 2 человека, в Лоухском районе – 1 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 864,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 953,6 случая, по Северо-Западу – 1196,3.

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