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За сутки в Карелии 157 человек заразились коронавирусом и трое умерли

Новости. Общество
11:48, 16 Сентября 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 63383 человек, умерло 820 ковидных больных.

По данным на 16 сентября, в Карелии подтверждены еще 3 смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 820, сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 157 инфицированных, из которых 155 были не привиты. Из 157 инфицированных заболевших — 152, средней тяжести — 47, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ ИВЛ — 1.

В стационарах находятся 547 пациентов с коронавирусом. Шесть пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них двое находятся на инвазивной ИВЛ.

За сутки 158 человек выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 63383 человек. За все время выздоровели 60188 пациентов.

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