За сутки в Карелии коронавирус унес еще две жизни

Всего с начала пандемии от коронавируса скончался 1461 человек.
На 1 апреля в Карелии зарегистрированы 131439 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17201 ребёнок.
За прошедшие сутки выявлен 131 инфицированный (15 — дети), из них непривитых — 99 (75,5%).
В ковидных стационарах получают лечение 422 пациента, в состоянии средней тяжести — 390 человек, в тяжёлом — 29 (из них непривитых — 29).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 125871 человек, за последние сутки — 214.
За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1461 человека.
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