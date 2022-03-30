За сутки в Карелии коронавирус унес еще две жизни

Всего с начала пандемии от коронавируса скончался 1461 человек.

На 1 апреля в Карелии зарегистрированы 131439 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17201 ребёнок.

За прошедшие сутки выявлен 131 инфицированный (15 — дети), из них непривитых — 99 (75,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 422 пациента, в состоянии средней тяжести — 390 человек, в тяжёлом — 29 (из них непривитых — 29).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 125871 человек, за последние сутки — 214.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1461 человека.