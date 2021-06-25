Реклама
Прислать новость
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
25.06.2021 14:04
Дежурная служба Петрозаводска предупреждает о надвигающейся грозе 12
25.06.2021 16:22
Эксгибиционист замечен у реки в Петрозаводске (ВИДЕО) 18
25.06.2021 10:19

За сутки в Карелии коронавирусом заразились 159 человек, почти все заболевшие прививок не делали

Новости. Общество
09:25, 26 Июня 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

В Карелии за сутки коронавирусом заразились 159 человек, 156 из них не были вакцинированы, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 26 июня, за сутки подтверждено три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 617. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 159 жителей республики, из них 156 непривитых. Заболели – 148, из них в состоянии средней тяжести - 57, тяжелых пациентов – 25, крайне тяжелых – 2 (их подключили к ИВЛ).

В больницах с коронавирусом находятся 768 пациентов, из них пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, - подключены к ИВЛ.

Общее число инфицированных за время пандемии в Карелии составляет 49471, в том числе 4640 дети.

За сутки выздоровели еще 67 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47189 человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии стремительно растет количество инфицированных коронавирусом детей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
20.06.2021, 09:24
Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска
21.06.2021, 09:30
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»

Аналитика

25.06.2021 14:05
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
25.06.2021 14:04
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 5
25.06.2021 14:03
«Вы пели перед задержанием?» 11
24.06.2021 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»