За сутки в Карелии коронавирусом заразились 159 человек, почти все заболевшие прививок не делали

В Карелии за сутки коронавирусом заразились 159 человек, 156 из них не были вакцинированы, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 26 июня, за сутки подтверждено три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 617. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 159 жителей республики, из них 156 непривитых. Заболели – 148, из них в состоянии средней тяжести - 57, тяжелых пациентов – 25, крайне тяжелых – 2 (их подключили к ИВЛ).

В больницах с коронавирусом находятся 768 пациентов, из них пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, - подключены к ИВЛ.

Общее число инфицированных за время пандемии в Карелии составляет 49471, в том числе 4640 дети.

За сутки выздоровели еще 67 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47189 человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии стремительно растет количество инфицированных коронавирусом детей.