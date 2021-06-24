В Карелии стремительно растет число детей, заразившихся коронавирусом

За время пандемии в Карелии зарегистрировано 4609 детей, заразившихся коронавирусом, об этом сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На сегодняшний день, 25 июня, в Карелии зарегистрировано 4609 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 24 июня, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4603 человека. За сутки коронавирус выявлен у 9 детей, а в минувший четверг, 24 июня, заразились коронавирусом 23 ребенка, что на 10 больше показателей предыдущего дня.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших - это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались четыре пациента и заразились коронавирусом 148 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 49312 человека. Выздоровели – 47122. Умерли 614 пациентов.