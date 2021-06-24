За сутки в Карелии заразились коронавирусом 148 человек и четверо умерли

В Карелии с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 49312 человек, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков

По данным на 25 июня, за сутки зарегистрировано четыре летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 614. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 148 жителей республики, из них 144 непривитых. Заболели — 146, средней тяжести — 62, тяжелых пациентов – 19, крайне тяжелых один.

В больницах с коронавирусом находятся 708 пациентов, включая двух крайне тяжелых, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 49312, в том числе 4609 дети.

За сутки выздоровели еще 65 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47122 человека.