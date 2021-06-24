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За сутки в Карелии заразились коронавирусом 148 человек и четверо умерли

Новости. Общество
09:27, 25 Июня 2021
фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

В Карелии с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 49312 человек, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков

По данным на 25 июня, за сутки зарегистрировано четыре летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 614. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 148 жителей республики, из них 144 непривитых. Заболели — 146, средней тяжести — 62, тяжелых пациентов – 19, крайне тяжелых один.

В больницах с коронавирусом находятся 708 пациентов, включая двух крайне тяжелых, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 49312, в том числе 4609 дети.

За сутки выздоровели еще 65 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47122 человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Юрий
2021-06-25 11:15:54
Нас убеждают, что заболевший привитый перенесёт болезнь легко. С точки зрения рядового индивидуума, этот постулат имеет право на существование и является побудительной силой для прохождения вакцинации. Однако, с точки зрения государства, чиновников совершенно не интересует судьба рядового гражданина. Умрёт, так умрёт, - бабы новых нарожают. Для чиновника главное - деньги. Свои ли, бюджетные ли - для системы не столь важно, принципы одинаковы: главное - их правильно распределить, освоить и отчитаться. В этом плане пандемия ломает все схемы, перенаправляет денежные потоки и приводит к недополучению доходов. Поэтому всех принуждают к вакцинации, хоть высоким художественным словом, хоть тупым рекламным стёбом, - неважно. Оценивается только результат.
Беня
2021-06-25 12:08:12
Юрий, поправочка: чиновника интересует егонный KPI (и, следовательно, преймишка), уменьшение количества взятой на себя ответственности и может быть личный интерес у кого он есть. :)
Поэтому когда в KPI добавили процент вакцинации они все стали спасать премию и уворачиваться от люлей. Так шо схемы все в порядке :)
кир
2021-06-25 11:33:33
Юрий, правильно работает система чиновников. Ты чего сам хочешь? Чтобы всё было, как в русских сказках наготово, а тебе ничего за это не было? Так не бывает.
nae
2021-06-25 10:37:10
Из 148 заболевших 144 непривитых. Значит 4 человека прививались, но заболели. Получается, что прививка не защищает от заражения. От чего же тогда защищает? Скорее всего единственный значимый эффект - это облегчение течения болезни. Тогда объясните мне непонятливому, почему происходит вся эта вакханалия по поводу прививок? Особенно непонятным остается пассаж про заботу о близких и окружающих. Какая забота? Привитый может заболеть? Может. Будет разносчиком вируса? Будет. А если прививка смягчит течение болезни и привитые без явных симптомов будут на ногах переносить вирус даже не подозревая об этом, то они еще и потенциальными заразителями получаются. Заразившийся с симптомами хотя бы на карантин сядет.
Горожанин
2021-06-25 11:50:33
nae, тебе ж непонятливому говорят, что прививка эффективна в 92-96% случаев! Это очень хороший результат. Но не 100%, ибо все люди разные ...кому-то может доза маловата. Неужели не надоело в маске ходить?! Пример других стран вам не указ? Почему я, из=за тебя, непривитого, должен в ограничениях жить?!
User
2021-06-25 12:33:10
Горожанин, так и спросите у изобретателей вакцин, почему даже после их употребления, вы все равно должны жить в ограничениях, не смотря на заявленную эффективность 92-96%. nae-то тут причем?! :) От гриппа тоже люди умирают, но с прививками до такого маразма еще не опускались.
Беня
2021-06-25 12:21:44
О!!! Правильно. :)
В Эуропе привитых дофига как и в прочих "нормальных странах". Шото не вижу ОГРОМНОЙ ДЛИННЮЩЕЙ очереди, давящейся за прививкой, состоящей из последователей эуропейского пути.
Более того, питаясь тушками этих непривитых дуралеев, вирус может эволюционировать не в лучшую для человечества сторону и тогда еще и привитым достанется :)
User
2021-06-25 12:42:07
Беня, таки, не натягивайте уже сову на глобус. В Эуропе употребляют зелья, прошедшие все этапы клинических испытаний и одобренныые ВОЗ, а не "лучшие в мире вакцины" с незаконеченными клиническими испытаниями.
Козьма
2021-06-25 10:19:49
Такими темпами Карелия просто вымрет . Губернатор то что думает ??? Или не думает совсем ?
Мария
2021-06-25 10:41:55
Козьма, что может сделать губернатор против динозавров- антипрививочников??? Пункты прививок организованы Минздравом на каждом шагу. Опыт цивилизованных стран свидетельствует- другого пути нет! А что стало в итоге с динозаврами нам всем известно.
nae
2021-06-25 10:36:42
Козьма, не вымрет. Не та болячка.
кир
2021-06-25 10:29:18
Козьма, предложения? У вас, таких, всегда начальник должен делать вашу работу? А вы хохотать будете и пальцем показывать, - сказал кот. Психология рабов.
Беня
2021-06-25 12:30:56
кир, я давно уже говорю: накостылять люлей и выпинать прививаться. Шо церемониться? :)
Козьма
2021-06-25 10:38:43
кир, что же вы такое мелете , уважаемый ?? Что то вас не понять .
кир
2021-06-25 11:17:36
Козьма, вы сейчас просто впитывайте, а понятие потом придет. Это в юности сказал мой любимый преподаватель.))
Вася
2021-06-25 10:15:34
Разочарование вместо прорыва.
Беня
2021-06-25 12:25:44
Вася, дык напейся и забудься и не грузи нас своими депресняками. Жысь все равно прекрасна и погода хороша, даже чересчур :)
Вася
2021-06-25 10:13:13
Продолжается строительство трубопровода «Северный поток 2», российские войска продолжают успешную операцию в Сирии, развивается сотрудничество с другими странами.
Беня
2021-06-25 12:26:56
Вася, Трамп сказал шо Бидон все слил Путину. А Трамп дядя информированный :)
кир
2021-06-25 10:17:22
Вася, Запад завопил, что Газпром искусственно сдерживает поставки газа и его цена растет.))) Они уже свои хранилища опустошили.
юнипер95
2021-06-25 09:37:32
какие меры профилактики были предприняты губером, минздравом, Голиковой, Поповой? Где помощь оппозиционеров? Почему Слабунова не помогает, где Ульянов?
Козьма
2021-06-25 10:14:02
юнипер95, Ульянов же занят , на выборы идёт , Слабунова в отпуске ??? Потерпите без них .
Вася
2021-06-25 10:09:45
юнипер95, Где,в Турции?
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