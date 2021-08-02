За сутки в Карелии не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса

В крайне тяжелом состоянии находятся пять госпитализированных больных, двое из которых не могут самостоятельно дышать, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 3 августа, за сутки коронавирус был выявлен у 165 жителей республики, из них 163 не были привиты. Заболел 161 человек, в состоянии средней тяжести находятся 32 пациента, 6 тяжелых, один больной, госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 738 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 56 465 человек.

За минувшие сутки смертей от COVID-19 не зарегистрировано. Общее число жертв коронавируса составляет 728 человек.

За сутки выздоровели еще 159 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52 871 человек.