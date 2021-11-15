За сутки в Карелии от коронавируса выздоровели 26 детей

Общее число детей, выздоровевших от коронавируса, в Карелии составило 10520.

По данным на 16 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 26 детей в Карелии. Сутками ранее COVID-19 заразился 21 несовершеннолетний. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10638. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 26 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10520.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 183 инфицированных, выздоровел 241 человек, зарегистрировано три смерти.

Сегодня впервые за много недель зарегистрировано менее 200 инфицированных COVID-19, а число выздоровевших за сутки превысило число заболевших.