За сутки в Карелии резко возросло число детей, заразившихся коронавирусом

Если 31 июля в Карелии было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом у детей, то 1 августа зафиксировано уже 27 заражений несовершеннолетних опасным вирусом.

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 1 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5441. За сутки выявлено 27 новых случаев COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 15 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4939.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтвердили три смерти от COVID-19, заразились опасным вирусом 157 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.