За сутки в Карелии выздоровели от коронавируса 176 пациентов

В Карелии за время пандемии смогли победить коронавирус 52 537 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 1 августа, за сутки коронавирус был выявлен у 157 жителей республики, из них 155 не были привиты. Заболели 152 человека, в состоянии средней тяжести находятся 25 пациентов, 5 тяжелых, больных, госпитализированных в крайне тяжелом состоянии (на ИВЛ), - нет.

В ковид-центрах проходят лечение 756 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, не может самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 56 145 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 725 человек.

За сутки выздоровели еще 176 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52 537 человек.