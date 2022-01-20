За сутки в Карелии у 25 детей выявили коронавирус

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у несовершеннолетних рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 21 января, в Карелии за сутки было выявлено 25 случаев коронавируса у детей. Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11221.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 28 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11106.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлены 316 инфицированных, выздоровел 321, зарегистрировано 3 смерти от ковида.