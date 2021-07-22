За сутки в Карелии выявлен 21 новый случай COVID-19 у детей

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 29 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5386. За сутки выявлен 21 новый случай COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 20 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4902.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 174 жителей республики, зарегистрировано две смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 55662 человека, умерли 715 пациентов.