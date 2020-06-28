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За сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса

Новости. Общество
08:36, 29 Июня 2020
фото: Pixabay
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Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 1294 человека, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки в Карелии коронавирусную инфекцию выявили у 28 человек: в Петрозаводске – 16 человек, в Лахденпохье – 5 человек, в поселке Муезерский – 4 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Медвежьегорске – 1 человек.

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 1294 человека.

За все время пандемии в Карелии выздоровели 569, за сутки выписаны по выздоровлению 11 человек: в Петрозаводске - 3, в Олонецком районе - 2, в Беломорском районе - 2, в Сегежском районе - 2, в Лоухском районе – 1. Также выписан еще 1 работник АО "ВАД".

На самокарантине находятся 1489 человек (+45 за сутки).

В местах обсервации пребывают 28 человек (-5 за сутки).

Всего в Карелии проведено 76664 исследования (+1294 за сутки).

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