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За сутки в Карелии выявлено 39 новых случаев коронавируса

Новости. Общество
08:34, 18 Июля 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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Число заболевших COVID-19 в республике выросло до 1921, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным Оперштаба, за минувшие сутки 39 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 15 человек, в Медвежьегорске – 5 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Прионежском – 2 человека (поселки Чална-1, Мелиоративный), в Беломорском районе – 1 человек (поселок Новое Машезеро), в поселке Муезерский – 1 человек, в Олонецком районе – 2 (поселок Ильинский), в Лоухском районе – 6 человек (поселок Чупа - 5, поселок Энгозеро – 1), в Сегежском районе – 2 (Ондская подстанция).

За сутки выздоровели еще 32 человека: в Петрозаводске – 22, в Прионежском районе – 4, в Пряжинском районе – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Сегежском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 312,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 517,4 случая, по Северо-Западу – 497,3.

С начала пандемии заболели коронавирусом в Карелии 1921 человек, 12 из них умерли.

Накануне от коронавирусной инфекции скончалась жительница Сегежи 1935 года рождения, имевшая хронические заболевания.

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Комментарии

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