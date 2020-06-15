За сутки в Петрозаводске остановили трех пьяных водителей

За прошедшие сутки в Петрозаводске пресечено 3 факта управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, 2 водителя сели за руль нетрезвыми повторно, сообщили в ГИБДД города.

В Госавтоинспекции напоминают, что водителя, впервые севшего нетрезвым за руль, ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав срок от 1,5 до 2 лет; ну а тех, кто ранее уже совершал подобное правонарушение, – штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

За 5 месяцев в Петрозаводске автоинспекторами 311 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Сотрудники ведомства предупреждают, что управление любым транспортным средством в состоянии опьянения может привести к печальным последствиям как для самого водителя-нарушителя, так и для совершенно невинных людей.

"Не позволяйте себе, своим родным и близким и даже просто знакомым садиться за руль нетрезвыми, - говорится в сообщении ГИБДД Петрозаводска. - Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44".