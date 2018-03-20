За сутки в Петрозаводске поймали 6 пьяных водителей

Несмотря на объявления о предстоящих рейдах ГИБДД, петрозаводчане продолжают садиться в нетрезвом состоянии за руль.

За прошедшие сутки 20 марта на территории Петрозаводска сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 6 водителей с признаками опьянения, сообщили в ГИБДД города.

В отношении одного водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения, второй водитель дважды сел за руль в нетрезвом виде, 4 водителя с признаками опьянения были направлены на медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинские учреждения.

Все водители отстранены от управления транспортным средством.

Не оставайтесь равнодушными, обращаются ко всем сотрудники ГИБДД, если видите, что водитель с признаками опьянения садится за руль автомобиля - позвоните и сообщите о данном факте в ГИБДД.

Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.