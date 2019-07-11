За сутки в Петрозаводске произошло два пожара

Горел мусор на двух улицах города, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 15.40 на ул. Судостроительной, 4 произошел пожар на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 7 кв м.



В 20.08 на ул. Куйбышева, 10 горел пластиковый контейнер на площади 1 кв м.

Причины, виновные устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.