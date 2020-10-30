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За сутки в России от COVID-19 умерли 334 человек

Новости. Общество
12:30, 31 Октября 2020
фото: © REUTERS / Andrew Kelly
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Всего в России за время пандемии зарегистрировано 27 990 летальных исходов от коронавируса, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 143 меньше, чем днем ранее. Отмечается, что среди новых зараженных 24,3% не имели симптомов болезни.

С начала пандемии зарегистрировано уже 1 618 116 случаев COVID-19 в России.

За последние сутки подтверждено 334 летальных случая с коронавирусом. Сутками ранее было 355 жертв. Всего с начала пандемии умерли 27 990 пациентов.

За сутки выздоровели 14 854 человека. В результате число выписанных пациентов выросло до 1 215 414.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 31 октбября остаются 380 224 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 59,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 582 тысячи тестов.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 6500.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-31 12:52:21
ненуачо? Главную задачу триумфально решили ..обнулились . А там в бункер.. и выжидаем ,кто выживет . (((
Гость
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