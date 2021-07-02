За сутки в России от коронавируса скончались 697 человек - это максимальная цифра погибших с начала пандемии

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 697 человек, это максимальная цифра погибших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах страны, из них 3 127 (12,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в стране зарегистрировано 5 585 799 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 053 417.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 17 899 человек.

Летальных случаев за все время: 137 262.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 151,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 567 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 03.07.2021 остаются 875 612 человек.

В минувшую пятницу, 2 июля, сообщалось, что за минувшие сутки в России скончались 679 ковидных больных. Оперштаб назвал эту цифру рекордной за все время пандемии. Сегодня, 3 июля, она выросла до 697.