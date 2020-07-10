За сутки в России умерли 188 человек с COVID-19

За день в стране подтверждено 188 летальных случаев с COVID-19, информирует сайт "Стопкоронавирус.рф".

В России за весь период от коронавируса умерло 11205 человек, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. За сутки подтверждено 188 летальных случаев с коронавирусом.

За весь период выписано по выздоровлению 497 446 человек. За минувшие сутки - 8378 человек.

За последние сутки в России выявлено 6611 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах. За все время выявлено 720 547 случаев болезни.

По данным Роспотребнадзора, за все время проведено свыше 22,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 320 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 тыс. 896 человек.

По данным на 11 июля в Карелии скончался десятый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.