За сутки в России выявили 25 142 случая заражения коронавирусом - максимум с 2 января

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 5 610 941.

За минувшие сутки выявлено 25 142 новых случая коронавируса в России, это максимальное значение с 2 января. Об этом сообщает сегодня, 4 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии инфицировано в России 5 610 941 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 663. Сутками ранее этот показатель был 697. Жертвами новой инфекции стали уже 137 925 человек.

Выписались по выздоровлению за сутки 15 484 пациентов. За время пандемии справились с болезнью 5 068 901 россиян.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19 и две смерти от коронавируса.