Реклама
Прислать новость
Дерево упало во дворе школы в Петрозаводске (ФОТОФАКТ) 6
Сегодня 09:53
Ветер унес страшный новый остановочный комплекс в Петрозаводске 8
03.07.2021 18:34
Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на трассе в Карелии 2
Сегодня 12:17
Гонщица из Карелии стала второй на СЕО W Series Гран-при в Австрии 8
Сегодня 08:55

За сутки в России выявили 25 142 случая заражения коронавирусом - максимум с 2 января

Новости. Общество
13:14, 04 Июля 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 5 610 941.

За минувшие сутки выявлено 25 142 новых случая коронавируса в России, это максимальное значение с 2 января. Об этом сообщает сегодня, 4 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии инфицировано в России 5 610 941 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 663. Сутками ранее этот показатель был 697. Жертвами новой инфекции стали уже 137 925 человек.

Выписались по выздоровлению за сутки 15 484 пациентов. За время пандемии справились с болезнью 5 068 901 россиян.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19 и две смерти от коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»