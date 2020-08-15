За сутки в России выявили около 5 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 4 969 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

По данным оперативного штаба, из 4 969 новых зарегистрированных на воскресенье случаев 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни.

В Москве заболели 688 человек, в Санкт-Петербурге 163, а в Подмосковье 154.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 922 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 685 летальных исходов, выздоровели 732 968 человек.

Напомним, за минувшие сутки число летальных исходов от COVID-19 в Карелии увеличилось до 24.