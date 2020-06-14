За сутки в России выявлено 8246 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 537 210 случаев COVID, сообщает оперштаб РФ.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 284 539 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 489 человек.

За весь период в России умерло 7 091 человек. За последние сутки подтверждено 143 летальных случая.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 15,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 280,9 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316 тыс. 683 человека.