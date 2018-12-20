За торговлю наркотиками житель Карелии получил 7 лет колонии

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Мужчина продал знакомому почти 1,5 кг амфетамина, сообщили в Сортавальском районном суде.
Житель Сортавальского района совершил сбыт психотропного вещества (амфетамин) своему знакомому общей массой 1,4360 грамма. Согласно действующему законодательству указанное количество психотропного вещества является крупным размером для данного психотропного вещества.
Несмотря на наличие положительных характеристик, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, суд пришел к выводу, что исправление подсудимого невозможно без изоляции его от общества.
Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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