За три дня жители Карелии обогатили мошенников на 1,6 млн рублей

Жителей республики продолжают атаковать мошенники, сообщили в МВД Карелии.

За первые 3 дня августа в полицию республики поступило 19 заявлений о краже денег дистанционным способом.



В общей сложности граждане перевели злоумышленникам 1,6 млн рублей. Более полумиллиона рублей потеряла кондопожанка. А у 45-летнего петрозаводчанина похитили сбережения в иностранной валюте. Он потерял 60 евро.

Заявления в полицию были зарегистрированы в одиннадцати районах республики. Чаще всего обращались петрозаводчане (5 заявлений), кондопожане (3 заявления), костамукшане и пудожане (по 2 заявления). Также среди заявителей был и житель Махачкалы. Мужчин и женщин среди обманутых граждан оказалось почти поровну – 9 мужчин против 10 женщин. Больше всего обращений в полицию поступило от граждан в возрасте от 30 до 39 лет и старше 60 лет – по 7 заявлений в каждой возрастной группе.

Полиция Карелии предупреждает: будьте бдительны при использовании интернет-сервисов по продаже вещей. Помните, что под маской добросовестного покупателя может скрываться мошенник. Не общайтесь с неизвестными в мессенджерах. Не переходите по ссылкам, которые они вам высылают. Не вводите данные своей банковской карты.