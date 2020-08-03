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За три дня жители Карелии обогатили мошенников на 1,6 млн рублей

Новости. Криминал
13:26, 04 Августа 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Жителей республики продолжают атаковать мошенники, сообщили в МВД Карелии.

За первые 3 дня августа в полицию республики поступило 19 заявлений о краже денег дистанционным способом.

В общей сложности граждане перевели злоумышленникам 1,6 млн рублей. Более полумиллиона рублей потеряла кондопожанка. А у 45-летнего петрозаводчанина похитили сбережения в иностранной валюте. Он потерял 60 евро.

Заявления в полицию были зарегистрированы в одиннадцати районах республики. Чаще всего обращались петрозаводчане (5 заявлений), кондопожане (3 заявления), костамукшане и пудожане (по 2 заявления). Также среди заявителей был и житель Махачкалы. Мужчин и женщин среди обманутых граждан оказалось почти поровну – 9 мужчин против 10 женщин. Больше всего обращений в полицию поступило от граждан в возрасте от 30 до 39 лет и старше 60 лет – по 7 заявлений в каждой возрастной группе.

Полиция Карелии предупреждает: будьте бдительны при использовании интернет-сервисов по продаже вещей. Помните, что под маской добросовестного покупателя может скрываться мошенник. Не общайтесь с неизвестными в мессенджерах. Не переходите по ссылкам, которые они вам высылают. Не вводите данные своей банковской карты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-08-04 14:34:33
Тема, казалось бы в зубах зависла, но... Вам не кажется (тем, кто постарше), что мы опустились в те 90-е годы, кои называли "беспредельными, лихими"? Просто технологии изменились: раньше с паяльником в заднице, теперь с айфоном в ухе. А власти и на то, и на другое наплевать. У ее свои интересы.
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