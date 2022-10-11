Житель Карелии, пытаясь избежать уголовного наказания, пришел «резать судью»

Нетрезвый житель Медвежьегорского района угрожал убийством судье, которая должна была рассмотреть его дело, сообщили в Пудожском райсуде.

В Пудожский райсуде рассмотрят уголовное дело у о покушении на мирового судью из соседнего района.

Подсудимый, житель Медвежьегорского района, желая избежать наказания по уголовному делу, решил совершить покушение на судью. Для этого в день заседания мужчина купил нож и три сигнальных патрона для пускового устройства «Сигнал охотника». Будучи нетрезвым, он направился к крыльцу суда. Там подсудимый дождался прихода мирового судьи и уточнил у проходящей женщины, не она ли будет рассматривать его дело. После чего достал сигнальный прибор и два раза выстрелил в воздух, находясь рядом с судьей, а после продемонстрировал нож.

Судья зашла в здание, а подсудимого остановили судебные приставы. Прибывший на место наряд полиции задержал подсудимого, пояснившего, что он пришел «резать судью».

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет, либо пожизненного заключение, либо смертная казнь.