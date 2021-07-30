За время эпидемии в Карелии коронавирусом заразились 5414 детей

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 31 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5414. За сутки выявлено 15 новых случаев COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 2 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4924.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтвердили четыре смерти от COVID-19, заразился 161 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.