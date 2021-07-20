За все время эпидемии в России коронавирус унес жизни более 150 тысяч человек

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 783 человека, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 704 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 466 (10,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 030 240 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 404 797.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 22 584 человека.

Летальных случаев за все время: 150 705, за прошедшие сутки скончались 783 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 160,3 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 435 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21.07.2021 остаётся 1 232 779 человек.