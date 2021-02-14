За выходные дни трех пьяных водителей достали из-за руля в Беломорске

Нарушителей ждет штраф и лишение прав, сообщили в полиции Беломорска.

За выходные дни сотрудниками дорожно-постовой службы отстранены от управления транспортными средствами трое водителей, которые находились в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение данного противоправного деяния законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность.