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Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков

Новости. Происшествия
17:34, 11 Сентября 2021
фото: Segezha Group

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В Сегежском районе Карелии спасли жизнь пожилому грибнику, не вернувшемуся домой.

7 сентября 74-летний Анатолий Викторович Занько пошел за грибами. Выехал на мотоцикле из дачного кооператива “Радуга”, что в трех километрах от станции Майгуба по дороге на Лосось Порог, оставил мотоцикл на обочине и углубился в лес. Вечером он домой не вернулся.

На следующий день начались поиски силами оперативной группа правоохранительных органов в составе 4 человек, однако результатов они не принесли.

На следующий день, 9 сентября, Сегежским ЦБК была организована поисковая группа по просьбе дочери пропавшего пенсионера - сотрудницы комбината. Оперативный штаб возглавил вице-президент по безопасности Segezha Group Юрий Черницев.

Группа добровольцев-поисковиков была сформирована председателем первичной профсоюзной организации Сегежского ЦБК Рослеспрофсоюза Александром  Житниковым. 20 сотрудников комбината, в том числе коллеги пропавшего из филиала “Лесные ресурсы”, сразу же выехали в зону поиска. Предприятие обеспечило добровольцев рациями, фонарями и мегафонами. Местные жители - соседи по дачному кооперативу, - также активно помогали поисковикам. Сотрудники МЧС и полиции координировали работу добровольческого отряда и выделили в помощь поисковой группе кинолога со служебной собакой.



Третий день поисков также прошел безуспешно. Зона поисков была довольно обширной. Работу поисковиков усложняла болотистая местность. В качестве помощников привлекались охотники, так как в местах поиска были замечены следы медведя. Также опасность представляли змеи, которые водятся здесь в большом количестве.



Поисковой операцией руководил оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Сегежскому району, капитан Игорь Валерьевич Зуев.

На четвертые сутки пропавший дачник наконец был обнаружен. Анатолий Викторович был обессилен, но самое главное - он был жив.



Родные и близкие выражают огромную благодарность всем неравнодушным, кто отозвался на просьбу о помощи и спас жизнь человека.

Отдельное большое спасибо сотрудникам пожарного караула Сегежи, признательность ППС, УФСИН, кинологам. Также родные выражают благодарность Сегежскому ЦБК и лично Паньшину А.В. и Житникову А.Г., филиалу «Лесные ресурсы», ЛДК Сегежский и Службе безопасности Segezha Group за профессионализм и надежность.

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